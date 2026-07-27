Fortsätter karriären – i Maltas andradivision

Mathieu Valbuena har en lång karriär bakom sig.

Fransmannens nästa stopp blir Santa Lucia – i den maltesiskas andraligan.

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Mathieu Valbuena har representerat klubbar som Marseille, Lyon och Fenerbahce. Mittfältaren gjorde även 52 landskamper för Frankrike och representerade sitt land i två VM-slutspel.

Under förra säsongen spelade mittfältaren för Olympiacos B-lag i den grekiska tvåan. Även nästa säsong kommer fransmannen lira andradivisionsfotboll. Den här gången på Malta.

Santa Lucia FC meddelar via sina sociala kanaler att Valbuena har skrivit på ett kontrakt. Klubben från det lilla samhället Santa Luċija slutade på en elfteplats i Maltas andraliga förra säsongen.