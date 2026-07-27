Uppgifter: Besiktas scoutar Matias Siltanen

Matias Siltanen kan haman i Istanbul.

Scouter från Besiktas var på plats under Djurgårdens match och Halmstad.

Det uppger turkiska medier.

Foto: Bildbyrån

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Matias Siltanen har varit på väg bort från Djurgården under en längre tid. Tidigare i sommar var finländaren så gott som klar för Toulouse men affären gick i stöpet.

Men den franska klubben är långt ifrån den enda som håller ögonen på Siltanen. Enligt turkiska Spor Depor var representanter från Besiktas på plats när Djurgården besegrade Halmstad med 3–0. Anledningen till besöket var att scouta Matias Siltanen.

Enligt uppgifterna är finländaren än av flera namn som Besiktas skickar på. Istanbulklubben är ute efter en ung mittfältare, en profil som passar 19-åriga Siltanen.

FotbollDirekt har tidigare kunnat rapportera att Djurgården vill ha åtminstone 100 miljoner kronor för finländaren.