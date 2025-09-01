Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

FotbollDirekts Silly Season-blogg – Deadline Day

Author image
Redaktionen
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.
Följ med på fönstrets allra sista dag!

Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.

I dag, måndag, stänger det internationella transferfönstret och de europeiska storklubbarna har en sista chans att förstärka sina truppen inför säsongen. Fönstret i Europas fem största ligor, Premier League (England), La Liga (Spanien), Bundesliga (Tyskland), Serie A (Italien) och Ligue 1 (Frankrike) stänger klockan 20:00 svensk tid.

Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!

Sortera efter:
Nyast
Äldst
Rasmus Hjortling Olofsson
September 1, 2025 at 05:52 AM
Uppgifter: AC Milan har lagt bud på Joe Gomez

Joe Gomez kan vara på väg bort från Liverpool. AC Milan uppges ha lagt bud på mittbacken och han uppges vara aktuell för en flytt, ifall Liverpool får in Marc Guehi.

Rasmus Hjortling Olofsson
September 1, 2025 at 05:37 AM
Uppgifter: Bayern har dragit sig ur – Jackson blir kvar i Chelsea

Nicolas Jackson har sett ut att vara klar för en utlåning till Bayern München, men så ser fallet inte längre ut att vara. 

Bayern uppges ha dragit sig ur affären, detta efter att Chelsea valt att kalla hem anfallaren, som till en början dock uppgavs vägra. 

Rasmus Hjortling Olofsson
September 1, 2025 at 05:22 AM
Officiellt: Andri Gudjohnsen klar för Blackburn Rovers

Andri Gudjohnsen byter klubb även denna sommar. Islänningen flyttar till England, detta då han köpts loss av Blackburn Rovers. 

Rasmus Hjortling Olofsson
September 1, 2025 at 05:11 AM
Uppgifter: Newcastle har accepterat rekordbud på Isak

Alexander Isak ser ut att bli en Liverpool-spelare till slut. Ett rekordbud har nu accepterats på den svenske anfallaren. 

När börjar Silly Season?

Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)29 januari8 juli
England (Premier League)1 januari14 juni
Spanien (La Liga)2 januari1 juli
Italien (Serie A)2 januari1 juli
Tyskland (Bundesliga)1 januari1 juli
Frankrike (Ligue 1)1 januari1 juli

När slutar Silly Season?

För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)25 mars29 augusti
England (Premier League)3 februari1 september
Spanien (La Liga)3 februari1 september
Italien (Serie A)3 februari1 september
Tyskland (Bundesliga)3 februari1 september
Frankrike (Ligue 1)3 februari1 september

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt