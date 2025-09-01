FotbollDirekts Silly Season-blogg – Deadline Day
Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.
Följ med på fönstrets allra sista dag!
Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.
I dag, måndag, stänger det internationella transferfönstret och de europeiska storklubbarna har en sista chans att förstärka sina truppen inför säsongen. Fönstret i Europas fem största ligor, Premier League (England), La Liga (Spanien), Bundesliga (Tyskland), Serie A (Italien) och Ligue 1 (Frankrike) stänger klockan 20:00 svensk tid.
Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!
Joe Gomez kan vara på väg bort från Liverpool. AC Milan uppges ha lagt bud på mittbacken och han uppges vara aktuell för en flytt, ifall Liverpool får in Marc Guehi.
Nicolas Jackson har sett ut att vara klar för en utlåning till Bayern München, men så ser fallet inte längre ut att vara.
Bayern uppges ha dragit sig ur affären, detta efter att Chelsea valt att kalla hem anfallaren, som till en början dock uppgavs vägra.
Andri Gudjohnsen byter klubb även denna sommar. Islänningen flyttar till England, detta då han köpts loss av Blackburn Rovers.
Alexander Isak ser ut att bli en Liverpool-spelare till slut. Ett rekordbud har nu accepterats på den svenske anfallaren.
När börjar Silly Season?
Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|29 januari
|8 juli
|England (Premier League)
|1 januari
|14 juni
|Spanien (La Liga)
|2 januari
|1 juli
|Italien (Serie A)
|2 januari
|1 juli
|Tyskland (Bundesliga)
|1 januari
|1 juli
|Frankrike (Ligue 1)
|1 januari
|1 juli
När slutar Silly Season?
För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|25 mars
|29 augusti
|England (Premier League)
|3 februari
|1 september
|Spanien (La Liga)
|3 februari
|1 september
|Italien (Serie A)
|3 februari
|1 september
|Tyskland (Bundesliga)
|3 februari
|1 september
|Frankrike (Ligue 1)
|3 februari
|1 september
