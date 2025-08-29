FotbollDirekts Silly Season-blogg: DEADLINE DAY

Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.
Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.
I dag, fredag, är det Deadline Day för de svenska klubbarna. Det svensk övergångsfönstret stänger vid midnatt.
Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!
12:15:00Svenska transferfönstret stänger om:
Uppgifter: Mjällby jagar mittback – fått bud nobbat
Mjällby uppges ha försökt värva Jonas Jensen-Abbew från AGF Århus, men budet på 5,5 miljoner kronor ska ha nobbats.
Officiellt: Västerås SK plockar in Sidy Sow
Västerås SK förstärker försvaret inför slutspurten av superettan.
VSK meddelar nu att man plockar in Sidy Sow på lån, i låneavtalet finns även en köpoption.
Klart: Signe Carstens lämnar AIK
Signes Carstens kom till AIK inför årets säsong men redan nu så står det klart att hon lämnar. 23-åringen flyttar hem till Danmark och till Bröndby IF.
Uppgifter: ÖFK säljer Nebiyou Perry
Nebiyou Perry ser ut att ha gjort sitt i Östersunds FK. Jämtlandsklubben uppges vara på väg att sälja yttern till danska Kolding.
Klart: West Ham värvar Mateus Fernandes
Mateus Fernandes återvänder till Premier League. Den fredag meddelar nämligen West Ham att man köpt loss mittfältaren.
Officiellt: Tottenham lånar ut Luka Vuskovic
Luka Vuskovic plockades in av Tottenham tidigare i sommar, men nu står det klart att han lånas ut till Hamburger SV.
AVSLÖJAR: Jusef Erabi nära Millwall
Både Millwall och Genk har slutförhandlat om Jusef Erabi, men Bajen-anfallaren ser nu ut att välja Londonklubben enligt FotbollDirekts uppgifter.
Officiellt: Santeri Haarala lånas ut till Degerfors IF
Santeri Haarala lämnar Djurgårdens IF temporärt. Det står nu klart att han lånas ut till Degerfors IF.
Uppgifter: AIK har erbjudit Hussein Ali kontrakt
Hussein Ali står utan kontrakt sedan tidigare i sommar och nu kommer uppgifter om att det kan bli en flytt hem till Sverige. AIK uppges nämligen ha erbjudit honom ett avtal.
Klart: Maill Lundgren lånas ut till Sandvikens IF
Maill Lundgren lämnar Degerfors IF temporärt. Nu är det klart att han lånas ut till Sandvikens IF över hösten.
När börjar Silly Season?
Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|29 januari
|8 juli
|England (Premier League)
|1 januari
|14 juni
|Spanien (La Liga)
|2 januari
|1 juli
|Italien (Serie A)
|2 januari
|1 juli
|Tyskland (Bundesliga)
|1 januari
|1 juli
|Frankrike (Ligue 1)
|1 januari
|1 juli
När slutar Silly Season?
För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|25 mars
|29 augusti
|England (Premier League)
|3 februari
|1 september
|Spanien (La Liga)
|3 februari
|1 september
|Italien (Serie A)
|3 februari
|1 september
|Tyskland (Bundesliga)
|3 februari
|1 september
|Frankrike (Ligue 1)
|3 februari
|1 september