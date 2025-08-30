Prenumerera

Foto: Bildbyrån/Alamy

FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna

Redaktionen
Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.

Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.

Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!

När börjar Silly Season?

Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)29 januari8 juli
England (Premier League)1 januari14 juni
Spanien (La Liga)2 januari1 juli
Italien (Serie A)2 januari1 juli
Tyskland (Bundesliga)1 januari1 juli
Frankrike (Ligue 1)1 januari1 juli

När slutar Silly Season?

För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)25 mars29 augusti
England (Premier League)3 februari1 september
Spanien (La Liga)3 februari1 september
Italien (Serie A)3 februari1 september
Tyskland (Bundesliga)3 februari1 september
Frankrike (Ligue 1)3 februari1 september

