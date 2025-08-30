FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.
Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.
Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!
När börjar Silly Season?
Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|29 januari
|8 juli
|England (Premier League)
|1 januari
|14 juni
|Spanien (La Liga)
|2 januari
|1 juli
|Italien (Serie A)
|2 januari
|1 juli
|Tyskland (Bundesliga)
|1 januari
|1 juli
|Frankrike (Ligue 1)
|1 januari
|1 juli
När slutar Silly Season?
För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|25 mars
|29 augusti
|England (Premier League)
|3 februari
|1 september
|Spanien (La Liga)
|3 februari
|1 september
|Italien (Serie A)
|3 februari
|1 september
|Tyskland (Bundesliga)
|3 februari
|1 september
|Frankrike (Ligue 1)
|3 februari
|1 september
Den här artikeln handlar om: