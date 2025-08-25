FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.
Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.
Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!
Abdoulie Manneh, 20, är på väg till grekiska Olympiakos. Det har FotbollDirekt tidigare kunnat avslöja.
Enligt SDNA är klubbarna överens och Manneh reser till Grekland inom kort.
Oscar Pettersson, 25, har gjort sitt i Go Ahead Eagles. Enligt nederländska De Stentor kommer svensken att lämna klubben.
– Det finns mer utrymme för utveckling hos andra spelare just nu, säger tränaren Melvin Boel enligt tidningen.
Jacob Widell Zetterström, 27, drar till sig intresse. Enligt The Sun är Premier League-klubben Brentford intresserat av målvakten.
Prislappen sägs ligga på omkring motsvarande 45 miljoner svenska kronor.
Raheem Sterling, 30, är oönskad i Chelsea. Nu uppger transferexperten Nicolò Schira att turkiska Besiktas har öppnat samtal med Premier League-klubben om en övergång.
Sterling uppges vidare lämna Chelsea inom de närmsta dagarna.
När börjar Silly Season?
Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|29 januari
|8 juli
|England (Premier League)
|1 januari
|14 juni
|Spanien (La Liga)
|2 januari
|1 juli
|Italien (Serie A)
|2 januari
|1 juli
|Tyskland (Bundesliga)
|1 januari
|1 juli
|Frankrike (Ligue 1)
|1 januari
|1 juli
När slutar Silly Season?
För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|25 mars
|29 augusti
|England (Premier League)
|3 februari
|30 augusti
|Spanien (La Liga)
|3 februari
|30 augusti
|Italien (Serie A)
|3 februari
|30 augusti
|Tyskland (Bundesliga)
|3 februari
|30 augusti
|Frankrike (Ligue 1)
|3 februari
|30 augusti
Den här artikeln handlar om: