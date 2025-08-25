Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån/Alamy

FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna

Author image
Redaktionen
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.

Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.

Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!

Sortera efter:
Nyast
Äldst
Fredrik de Ron
August 25, 2025 at 07:29 AM
Uppgifter: Mjällby överens med Olympiakos

Abdoulie Manneh, 20, är på väg till grekiska Olympiakos. Det har FotbollDirekt tidigare kunnat avslöja.

Enligt SDNA är klubbarna överens och Manneh reser till Grekland inom kort.

Fredrik de Ron
August 25, 2025 at 06:21 AM
Oscar Pettersson dumpas av GAE

Oscar Pettersson, 25, har gjort sitt i Go Ahead Eagles. Enligt nederländska De Stentor kommer svensken att lämna klubben.

– Det finns mer utrymme för utveckling hos andra spelare just nu, säger tränaren Melvin Boel enligt tidningen.

Fredrik de Ron
August 25, 2025 at 06:06 AM
Uppgifter: Brentford jagar Widell Zetterström

Jacob Widell Zetterström, 27, drar till sig intresse. Enligt The Sun är Premier League-klubben Brentford intresserat av målvakten.

Prislappen sägs ligga på omkring motsvarande 45 miljoner svenska kronor.

Fredrik de Ron
August 25, 2025 at 05:37 AM
Uppgifter: Besiktas öppnar samtal med Sterling

Raheem Sterling, 30, är oönskad i Chelsea. Nu uppger transferexperten Nicolò Schira att turkiska Besiktas har öppnat samtal med Premier League-klubben om en övergång.

Sterling uppges vidare lämna Chelsea inom de närmsta dagarna.

När börjar Silly Season?

Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)29 januari8 juli
England (Premier League)1 januari14 juni
Spanien (La Liga)2 januari1 juli
Italien (Serie A)2 januari1 juli
Tyskland (Bundesliga)1 januari1 juli
Frankrike (Ligue 1)1 januari1 juli

När slutar Silly Season?

För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)25 mars29 augusti
England (Premier League)3 februari30 augusti
Spanien (La Liga)3 februari30 augusti
Italien (Serie A)3 februari30 augusti
Tyskland (Bundesliga)3 februari30 augusti
Frankrike (Ligue 1)3 februari30 augusti

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt