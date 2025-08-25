FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna

Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.

I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.

Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.

Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!

109:49:23 Deadline för det svenska transferfönstret Sortera efter: Nyast Äldst Uppgifter: Mjällby överens med Olympiakos Abdoulie Manneh, 20, är på väg till grekiska Olympiakos. Det har FotbollDirekt tidigare kunnat avslöja. Enligt SDNA är klubbarna överens och Manneh reser till Grekland inom kort. Grekisk media: Efter FD:s avslöjande – Manneh reser till Grekland – FotbollDirekt Klubbarna helt överens Oscar Pettersson dumpas av GAE Oscar Pettersson, 25, har gjort sitt i Go Ahead Eagles. Enligt nederländska De Stentor kommer svensken att lämna klubben. – Det finns mer utrymme för utveckling hos andra spelare just nu, säger tränaren Melvin Boel enligt tidningen. Uppgifter: Brentford jagar Widell Zetterström Jacob Widell Zetterström, 27, drar till sig intresse. Enligt The Sun är Premier League-klubben Brentford intresserat av målvakten. Prislappen sägs ligga på omkring motsvarande 45 miljoner svenska kronor. Premier League-klubben Brentford drar i Jacob Widell Zetterström Jacob Widell Zetterström, 27, drar till sig intresse. Enligt The Sun är Premier League-klubben Brentford intresserat av målvakten. Uppgifter: Besiktas öppnar samtal med Sterling Raheem Sterling, 30, är oönskad i Chelsea. Nu uppger transferexperten Nicolò Schira att turkiska Besiktas har öppnat samtal med Premier League-klubben om en övergång. Sterling uppges vidare lämna Chelsea inom de närmsta dagarna. Load more

När börjar Silly Season?

Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.

Land Vinterfönster Sommarfönster Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1) 29 januari 8 juli England (Premier League) 1 januari 14 juni Spanien (La Liga) 2 januari 1 juli Italien (Serie A) 2 januari 1 juli Tyskland (Bundesliga) 1 januari 1 juli Frankrike (Ligue 1) 1 januari 1 juli

När slutar Silly Season?

För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.