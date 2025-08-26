FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna

Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.

När börjar Silly Season?

Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.

Land Vinterfönster Sommarfönster Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1) 29 januari 8 juli England (Premier League) 1 januari 14 juni Spanien (La Liga) 2 januari 1 juli Italien (Serie A) 2 januari 1 juli Tyskland (Bundesliga) 1 januari 1 juli Frankrike (Ligue 1) 1 januari 1 juli

När slutar Silly Season?

För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.