FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna
Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.
Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.
Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!
Nemanja Matic har gjort klart med ny klubb. Mittfältaren är klar för italienska Sassuolo.
Han har skrivit på ett kontrakt över kommande säsong, som automatiskt kan förlängas om vissa villkor uppnås.
Jakob Tånnander flyttar till Portugal. Målvakten ansluter som Bosman till SC Farense.
Noel Törnqvist ser trots allt ut att hamna i Como.
Samtliga parter uppges nu vara överens och burväktaren förväntas resa ner till Italien i veckan för att slutföra övergången.
Jamie Vardy är alltjämt klubblös.
Nu kommer uppgifter om att det kan bli en oväntad flytt, Cremonese har nämligen tagit kontakt med engelsmannen.
Otto Rosengren har vuxit fram till ett viktigt namn för Malmö FF, men frågan nu är hur länge de får behålla honom.
Portugisiska storklubben Porto uppges nämligen visa intresse.
Nicolas Jackson väntas lämna Chelsea och nu ser det ut att kunna bli en flytt till Bayern München.
Den tyska jätten är överens med anfallaren och uppges förhandla med Chelsea kring honom.
Noel Törnqvist har sett ut att vara nära en flytt till Italien och Como.
Nu ser det istället ut att bli franska Stade de Brest som vinner dragkampen, Hasse Larsson bekräftar nämligen att man är överens med den franska klubben.
AIK ser ut att vara på väg att värva från Malmö FF. Talangen Adam El Jaouni uppges vara nära Stockholmsklubben.
Det har varit på gång ett tag, men nu står det klart att Everton värvar Tyler Dibling. Liverpoolklubben uppges betala 35 miljoner pund exklusive bonusar.
När börjar Silly Season?
Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|29 januari
|8 juli
|England (Premier League)
|1 januari
|14 juni
|Spanien (La Liga)
|2 januari
|1 juli
|Italien (Serie A)
|2 januari
|1 juli
|Tyskland (Bundesliga)
|1 januari
|1 juli
|Frankrike (Ligue 1)
|1 januari
|1 juli
När slutar Silly Season?
För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|25 mars
|29 augusti
|England (Premier League)
|3 februari
|30 augusti
|Spanien (La Liga)
|3 februari
|30 augusti
|Italien (Serie A)
|3 februari
|30 augusti
|Tyskland (Bundesliga)
|3 februari
|30 augusti
|Frankrike (Ligue 1)
|3 februari
|30 augusti
