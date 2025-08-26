Prenumerera

Foto: Bildbyrån/Alamy

FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna

Author image
Redaktionen
Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.

Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.

Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!

Rasmus Hjortling Olofsson
August 26, 2025 at 08:13 AM
Officiellt: Nemanja Matić klar för Sassuolo

Nemanja Matic har gjort klart med ny klubb. Mittfältaren är klar för italienska Sassuolo. 

Han har skrivit på ett kontrakt över kommande säsong, som automatiskt kan förlängas om vissa villkor uppnås. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 26, 2025 at 07:43 AM
Officiellt: Jakob Tånnander klar för SC Farense

Jakob Tånnander flyttar till Portugal. Målvakten ansluter som Bosman till SC Farense. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 26, 2025 at 07:26 AM
Uppgifter: Mjällby AIF överens med Como om Noel Törnqvist

Noel Törnqvist ser trots allt ut att hamna i Como. 

Samtliga parter uppges nu vara överens och burväktaren förväntas resa ner till Italien i veckan för att slutföra övergången. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 26, 2025 at 07:09 AM
Uppgifter: Cremonese försöker värva Jamie Vardy

Jamie Vardy är alltjämt klubblös.

Nu kommer uppgifter om att det kan bli en oväntad flytt, Cremonese har nämligen tagit kontakt med engelsmannen. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 26, 2025 at 06:15 AM
Uppgifter: Porto visar intresse för Otto Rosengren

Otto Rosengren har vuxit fram till ett viktigt namn för Malmö FF, men frågan nu är hur länge de får behålla honom.

Portugisiska storklubben Porto uppges nämligen visa intresse. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 26, 2025 at 06:07 AM
Uppgifter: Bayern överens med Jackson – förhandlar med Chelsea

Nicolas Jackson väntas lämna Chelsea och nu ser det ut att kunna bli en flytt till Bayern München. 

Den tyska jätten är överens med anfallaren och uppges förhandla med Chelsea kring honom. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 26, 2025 at 05:46 AM
Hasse Larsson bekräftar – överens med Brest om Törnqvist

Noel Törnqvist har sett ut att vara nära en flytt till Italien och Como.

Nu ser det istället ut att bli franska Stade de Brest som vinner dragkampen, Hasse Larsson bekräftar nämligen att man är överens med den franska klubben. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 26, 2025 at 05:23 AM
Uppgifter: AIK värvar Adam El Jaouni från Malmö FF

AIK ser ut att vara på väg att värva från Malmö FF. Talangen Adam El Jaouni uppges vara nära Stockholmsklubben. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 26, 2025 at 05:13 AM
Officiellt: Everton värvar Tyler Dibling

Det har varit på gång ett tag, men nu står det klart att Everton värvar Tyler Dibling. Liverpoolklubben uppges betala 35 miljoner pund exklusive bonusar. 

När börjar Silly Season?

Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)29 januari8 juli
England (Premier League)1 januari14 juni
Spanien (La Liga)2 januari1 juli
Italien (Serie A)2 januari1 juli
Tyskland (Bundesliga)1 januari1 juli
Frankrike (Ligue 1)1 januari1 juli

När slutar Silly Season?

För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)25 mars29 augusti
England (Premier League)3 februari30 augusti
Spanien (La Liga)3 februari30 augusti
Italien (Serie A)3 februari30 augusti
Tyskland (Bundesliga)3 februari30 augusti
Frankrike (Ligue 1)3 februari30 augusti

