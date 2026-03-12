Fransk media: Arsenal jagar Leipzig-stjärnan

Castello Lukeba, 23, uppvaktas av flera storklubbar.

Arsenal ska redan ha inlett samtal med Leipzig om en värvning.

Det rapporterar L’Equipe.

Foto: Bildbyrån

Leipzigs Castello Lukeba har gjort ett mål på 20 framträdanden den här säsongen. Enligt den franska tidningen L’Equipe är det flera storklubbar i Europa som visar intresse för mittbacken.

Tidningen uppger att Arsenal har inlett samtal med RB Leipzig om en affär. Det ska däremot inte ha presenterats några officiella bud än.

Prislappen på Lukeba uppges ligga på 60-70 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 640-750 miljoner kronor.

23-åringens avtal med Leipzig sträcker sig till 2029.