Galna (?) ryktet: Taha Ali kopplas ihop – med Man City

Manchester City uppges vara ute efter en ny ytter.

Då kopplas Malmö FF-spelaren Taha Ali ihop med storklubben.

Taha Ali. Foto: Bildbyrån

Enligt ansedda och trovärdiga The Atheltic ska Manchester City, med den nya tränaren Enzo Maresca i spetsen, vara på jakt efter offensiva förstärkningar till nästa säsong. Ledningen ska ha identifierat ett behov av att värva en ytter, vilket kan innebära att brasilianaren Savinho kan komma att lämna under sommarens transferfönster.

Enligt The Atheltic-journalisten Sam Lee ska ett av Marescas och ”Man Citys” transfermål i sommar vara en ytter som ”kan dribbla och skapa chanser med passningar”. Och det har fått en oväntad koppling att dyka upp.

Taha Ali mot Frankrike. Foto: Bildbyrån

”Lyssna på mig först..”

På sociala medier har Manchester City kopplats ihop med den svenska VM-spelaren Taha Ali, 28. Yttern har länge ryktats lämna Malmö FF, antingen i sommar för en transfersumma eller i vinter när hans kontrakt med klubben går ut och han kan lämna gratis, och enligt City-supportrar skulle han vara den perfekta värvningen för Premier League-toppklubben.

Bland annat supporterprofilen Danis på X har publicerat ett highlights-paket från Taha Alis VM-match mot Frankrike, där han stod för ett antal fina offensiva aktioner, med texten ”Hear me out…” (ungefär ”lyssna på mig först…”).

Att det skulle bli en flytt till Manchester City för Ali får däremot hållas som otroligt osannolikt, men supportrarna till den blåa Manchester-klubben har i alla fall ett tydligt transfermål i sommar.