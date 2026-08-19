Uppgifter: Spurs vill värva tre (!) nya anfallare

Tottenham Hotspur vill förstärka offensiven – rejält.

Enligt uppgifter tittar Londonklubben på tre nya forward-värvningar.

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Tottenham Hotspur har under sommaren värvat spelare som Sandro Tonali, Matheus Fernandes och Jan Paul van Hecke. De har hittills spenderat över 200 miljoner pund (2,5 miljarder kronor). Nu vill klubben förstärka längst fram i banan.

Enligt Sky Sports tittar Spurs på tre nya forwards innan transferfönstret stänger. De spelare som sägs vara av intresse är Manchester Citys Savinho och Omar Marmoush, Liverpools Cody Gakpo samt Chelseas Pedro Neto.

Sky Sports uppger att den optimala lösningen för Tottenham hade varit att plocka in Gakpo, Savinho och ytterligare en spelare. Gakpo har under en tid ryktats vara en favorit hos Spurs-tränaren Roberto De Zerbi.

Tottenham inleder Premier League-säsongen borta mot Brentford.