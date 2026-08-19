Ny tung smäll för Gif Sundsvall – missar cupgruppspel

Gif Sundsvall har det tufft.

Nu missar man även nästa års gruppspel i svenska cupen.

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Gif Sundsvall ligger sist i Superettan – och under onsdagen kom ytterligare ett bakslag.

”Giffarna” föll med 0–1 mot FBK Karlstad i kvalet till svenska cupen 2027. Därmed missar Sundsvall gruppspelet i vinter.

Matchens enda mål kom i den andra halvleken när Granit Hana skickade in 1–0 för hemmalaget.

Startelvor

FBK Karlstad: Johansson – Wagnsson, Fredriksson, Svernfors, Marigliano, Aduragbemi Oluwayemi, Hana, Forsberg, Navassardianm Hagelberg, Steen.

Gif Sundsvall: Henareh – Hedenquist, Atlee Manneh, Demirol, Ekong, Hansson, Forsberg, Gojani, Nåvik, Eriksson, Carrick.