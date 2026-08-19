Tvärvändningen – lämnar Olympiakos efter 60 dagar

Han åkte ur La Liga med Mallorca och valde då att lämna för grekiska storklubben Olympiakos.

Efter exakt två månader i Aten ryktas nu Pablo Maffeo klar för Valencia.

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Den 19 juni skrev Pablo Maffeo på ett treårskontrakt med Olympiakos efter att ha åkt ur La Liga med RCD Mallorca.

Nu, 19 augusti, rapporteras det från Superdeporte att högerbacken bara är detaljer från att göra klart med Valencia.

Det ska röra sig om ett lån med köpoption för 29-åringen som gjorde 33 minuter i Champions League-uttåget mot NEC Nijmegen häromveckan i sin Olympiakos-debut.