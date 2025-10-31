Gif Sundsvall närmar sig förlängning med Bahtijar

Amaro Bahtijar har imponerat under sin tid i Gif Sundsvall.

Det menar sportchefen Joel Cedergren – som vill förlänga med mittbacken.

– Jag trodde inte att han skulle spela så mycket och göra det så bra, säger han i GIF-podden.

Foto: Bildbyrån

Det var inför fjolårets säsong av superettan som Amaro Bahtijar, 27, återvände till Gif Sundsvall. Då blev det endast spel i fyra matcher, där två var från start.

I år har mittbacken fått spelat klart mer, då han har medverkat i hela 24 tävlingsmatcher varav 20 av dessa är från start.

Med ett utgående avtal och imponerande prestationer vill ”Patronerna” därför förlänga med 27-åringen. Det berättar sportchef Joel Cedergren i GIF-podden.

– Vi har haft ett första snack där vi sa att vi är intresserade och vill ha ett fortsatt snack om kontraktet. Det var han också intresserad av. Det är där vi är. Så vi ska sätta oss och fortsätta prata och det blir inte den här veckan men kanske nästa, säger han och fortsätter:

– Han har varit över förväntan för mig. Jag trodde inte att han skulle spela så mycket och göra det så bra, så det är väldigt kul.

Bortsett Sundsvall har Bahtijar spelat för klubbar som IFK Timrå, norska Steinkjer FK, Hudiksvalls FF samt Umeå FC.