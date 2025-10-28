Gif Sundsvall testar två spelare
Gif Sundsvall ska testa två ny spelare.
Spelarna i fråga är Adam Johansson och Robin Lathouwers.
Klubben meddelar via Instagram att Adam Johansson och Robin Lathouwers ska träna med klubben fram till torsdag.
Johansson tillhör i dagsläget division 2-klubben Bollstanäs SK, medan Lathouwers, med förflutet i klubbar som AZ Alkmaar och VVV-Venlo är klubblös.
Daniele Burubwa, från IFK Norrköping, som tränat med klubben ett tag, kommer även att fortsätta att göra det.
