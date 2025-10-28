Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Gif Sundsvall testar två spelare

Rasmus Hjortling
Gif Sundsvall ska testa två ny spelare.
Klubben meddelar via Instagram att Adam Johansson och Robin Lathouwers ska träna med klubben fram till torsdag.

Johansson tillhör i dagsläget division 2-klubben Bollstanäs SK, medan Lathouwers, med förflutet i klubbar som AZ Alkmaar och VVV-Venlo är klubblös.

 Daniele Burubwa, från IFK Norrköping, som tränat med klubben ett tag, kommer även att fortsätta att göra det.

