Gif Sundsvall testar två spelare

Gif Sundsvall ska testa två ny spelare.

Spelarna i fråga är Adam Johansson och Robin Lathouwers.

Foto: Bildbyrån

Klubben meddelar via Instagram att Adam Johansson och Robin Lathouwers ska träna med klubben fram till torsdag.

Johansson tillhör i dagsläget division 2-klubben Bollstanäs SK, medan Lathouwers, med förflutet i klubbar som AZ Alkmaar och VVV-Venlo är klubblös.

Daniele Burubwa, från IFK Norrköping, som tränat med klubben ett tag, kommer även att fortsätta att göra det.