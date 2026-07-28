Gjorde som Zlatan – har chockartat skrivit på

I somras satt Javier ”Chicharito” Hernández i Fox Sports VM-studio likt Zlatan Ibrahimovic och Thierry Henry.

Nu står det klart att mexikanen gör comeback som spelare efter ett halvår under klubb – och det för helt nystartade Atlético Dallas.

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Han är mest förknippad för sin tid i Manchester United 2010-2015, men Javier Hernández som sedan genombrottet i VM 2010 mest kallats för ”Chicharito”, har även gjort stor succé i Bayer Leverkusen och gjorde varsin kort sejour i Real Madrid och Sevilla.

I vintras lämnade 38-åringen Guadalajara och karriären såg ut att vara över, inte minst när han den här sommaren likt Zlatan Ibrahimovic och Thierry Henry satt som expert i Fox Sports VM-studio.

Men nu gör ”den lilla ärtan” som smeknamnet Chicharito betyder oväntad comeback. Som första spelare någonsin skriver han på för nystartade Atlético Dallas, som kliver in i USL Championship – andraligan i USA under MLS.

Klubben startades så sent som i slutet av 2024 och gör nu en satsning med 38-årige anfallsstjärnan i laget.

Det återstår att se vilka andra spelare som Texas-klubben lyckas rekrytera.

Fotnot: Atlético Dallas kliver in i seriesystemet 2027 och Chicharito har kritat på ett tvåårskontrakt med klubben med option på ytterligare en säsong.