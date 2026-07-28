Uppgifter: Genk gör rekordförsäljning till Dortmund

Genk kan slå rekord.

Dortmund vill värva Genks 18-åring Konstantinos Karetsas.

Övergången ser ut att slå Genks transferrekord.

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Konstantinos Karetsas ser ut att lämna Genk efter sitt genombrottsår i fjol.

Nu kan transferjournalisten Fabrizio Romano uppge att Dortmund vill ha honom. Uppgifterna gör gällande att Genk och Dortmund är överens om en övergång och prislappen landar på drygt 33 miljoner euro vilket motsvarar 365 miljoner kronor. Det ska även finns en vidareförsäljningsklausul.

Det finns dock andra uppgifter kring övergångssumman. Belgiska HLN har rapporterat att summan kan bli över 35 miljoner euro med alla bonusar. Oavsett vem som har rätt så kommer det vara transferrekord för Genk, enligt tidningen.

Det som återstår är den medicinska undersökningen.