Uppgifter: Jeng lånas ut till Groningen

Malcolm Jeng ser ut att lånas ut.

Han lämnar Reims för spel i Groningen.

Det uppger Expressen.

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Efter en skadefylld lånesäsong i Feyenoord väntar nu ett nytt äventyr i Nederländerna för Malcolm Jeng.

Den 21-årige mittbacken, vars tid i Rotterdam förstördes av en hälseneskada, uppges vara klar för en utlåning till Groningen.

Enligt Expressen är samtliga parter överens om affären. Låneavtalet innehåller dessutom en köpoption, vilket innebär att Groningen kan göra övergången permanent nästa sommar.

Jeng tillhör franska Reims och har kontrakt med klubben fram till 2029.