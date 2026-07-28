Officiellt: Landslagsmittfältaren stannar i BK Häcken

BK Häcken säkrar upp Pernille Sanvig.

Danska landslagsmittfältaren har varit på lån i Göteborgsklubben.

Nu stannar hon permanent.

Foto: Bildbyrån

Förra sommaren anslöt Pernille Sanvig på lån till BK Häcken från Eintracht Frankfurt. Under sin tid i BK Häcken har det blivit SM-guld, Europa Cup-titel och en svenska cup-final.

Nu har mittfältaren, som även representerar danska landslaget, skrivit på ett kontrakt över 2030.

– Jag är otroligt glad över att fortsätta min resa i BK Häcken, där jag haft ett fantastiskt år både på och utanför planen. Jag känner mig verkligen hemma i klubben och i laget och är väldigt tacksam för förtroendet jag har fått, säger Sanvig via klubbens uttalande.

Fotbollschef Martin Ericsson:

– Pernille är ju inget direkt nyförvärv eftersom vi redan haft lyxen att ha henne hos oss under det senaste året. Hon har utvecklats till en central spelare för oss under denna tid och har varit högst delaktig i våra två historiska titlar under samma period, säger Martin Ericsson.