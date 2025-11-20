Grimsbys krisdrag – plockar in målvakt i sju dagar

Grimsby Town har ingen målvakt.

Nu plockar de in Derby-målvakten Richard O’Donnell på ett sjudagars-lån.

Foto: Alamy

Grimsby Town har problem på målvaktspositionen. I deras senaste match blev Christy Pym utvisad vilket innebar att de inte hade någon keeper kvar.

Då gör League Two-laget ett krisdrag och lånar in en ny målvakt. Jacob Widell Zetterströms lagkamrat Richard O’Donnell lånas in i sju dagar och kommer att spela i Grimsbys match mot Swindon Town.

O’Donnell anslöt till Derby i somras och har kontrakt till 2026.