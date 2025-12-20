Guardiolas ord om framtiden: ”Det har varit mycket rykten”

Pep Guardiola har tränat Manchester City sedan sommaren 2016.

Med ett och ett halvt år kvar på sitt nuvarande kontrakt öppnar spanjoren upp om sin framtid.

– Jag är glad här och vill stanna här, säger han på en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av juli år 2016 som Pep Guardiola, 54, tog över Manchester City efter att ha lämnat Bayern München.

Sedan dess har spanjoren gjort succé med den ljusblå klubben och vunnit Premier League sex gånger och Champions League en gång.

Med 18 månader kvar på sitt nuvarande avtal talade Guardiola ut om sin framtid, inför matchen mot West Ham under lördagen. Då var han tydlig med sin ståndpunkt.

– Jag är glad här och vill stanna här. Det har varit mycket rykten under åren, många, många gånger. Det jag kan säga är att jag vill stanna här.

– Vi får se vad som händer i slutet av säsongen!

Guardiola menar också att han försöker att leva i nuet.

– Vem vet vad som kommer att hända? Även om jag har kontrakt över tio år eller sex månader så förändras fotbollen mycket. Nu fokuserar jag på West Ham och efter det ska jag golfa i några dagar med min pappa.