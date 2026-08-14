Jämförs med Haaland och Gyökeres: ”Gått en unik väg”

Isac Lidberg fick i somras igenom sin drömflytt till Bundesliga.

Sebastian Jägerstig har varit med på hela resan från att anfallaren spelade i ettan norra.

– Han har gått en unik väg och han passar in i samma mall som Haaland, Sørloth och Gyökeres, säger Jägerstig till FotbollDirekt.

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Han blev Hammarbys yngsta allsvenska spelare någonsin när han som 16-åring hoppade in mot Falkenberg 2015.

Men resan till toppen tog därefter betydligt längre tid än väntat, något Isac Lidberg själv berättade om i FD Möter i juli månad.

”Jag fick göra debut för Bajen som 16-åring och jag skulle bara flyga uppåt. Sedan när jag var 18 skrev jag i stället på för Åtvidaberg. Min tanke var att jag skulle ha varit Bayern München då. Det blev en ”reality check”, sa Lidberg.

Åtvidaberg spelade trots allt i superettan när Lidberg skrev på för Östgötaklubben.

Efter att 2019 åkt ur superettan med BP följde Lidberg med till ettan norra, men inte i Brommapojkarna utan i stället i Gefle – där allt vände.

”Jag fick spela mycket i Gefle, det blev som en nystart. Jag kom dit, var skadefri och fick tillbaka glädjen. Jag fick ut mitt fulla register och fortsatte att köra på, jobba smart, träna och analysera mycket. Jag fattade rätt tidigt att jag behövde utveckla delar i spelet”, förklarade Lidberg i samma FD Möter-avsnitt.

Resten är historia. Lidberg vräkte in mål i division 1 och värvades sensationellt till nederländska högstaligan sommaren 2021.

Väl i Go Ahead Eagles fortsatte succén och 2023 skrev han på för storklubben Utrecht i samma Eredivisie. Lidberg fortsatte utvecklas lavinartat även där och efter blott ett år där blev drömmen om Bundesliga allt närmre när han kritade på för Darmstadt i tyska andraligan.

Det dröjde inte länge innan Jon Dahl Tomasson gav Lidberg chansen i landslaget med en kallelse hösten 2024 där det också blev debut med ett inhopp mot Azerbajdzjan.

Kan bli en joker i höstens Nations League

Därefter har det blivit ytterligare två framträdanden för Lidberg i den blågula dressen men han ratades en plats i sommarens VM-trupp. Efter drömflytten till Borussia Mönchengladbach tror Sebastian Jägerstig, som tränat Lidberg vid sidan av i många år, att anfallaren kan ta en tröja hos Potter när det i höst stundar Nations League.

– Levererar han fortsatt på den här nivån borde det finnas bra möjligheter för honom att komma med i landslaget i höst. Sedan tycker jag inte att han ska lägga så stort fokus på det utan snarare att hela tiden fortsätta utvecklas i Tyskland. Men ja, han har alla möjligheter och förutsättningar för att spela i landslaget i höst, säger Jägerstig som fungerar som rådgivare åt 27-åringen.

– Han är exakt samma kille när han spelade i division 1 som nu. Han var lika ödmjuk, dedikerad och målinriktad till sin fotboll för sex, sju år sedan som han är i dag. Det är också den mentaliteten och inställningen som jag tror tagit honom dit han är i dag. Han har hela tiden velat bli bättre, att vid varje träning ta tillfället i akt att utvecklas och bli bättre varje dag. Han har gått en unik väg och fått ett väldigt bra utfall kring det.

Jägerstig och Lidberg har länge följts åt. Foto: Privat

”Aldrig stött på en mer dedikerad och träningsvillig spelare”

Jägerstig har även tränat Viktor Gyökeres vid sidan av världsanfallarens träning med klubblaget och Jägerstig ser stora likheter mellan de två barndomsvännerna när det kommer till mentalitet och inställning.

– Både Lidberg och Gyökeres har en fantastisk arbetsmoral under träning och utanför plan. De är väldigt dedikerade och målinriktade. Sedan har de också liknande egenskaper fotbollsmässigt i form av fysiken, spelsinnet och även ett otroligt bra målsinne, säger Jägerstig som tror att Lidbergs pappa, brottarlegendaren Martin Lidberg, haft en positiv inverkan på Lidbergs fascination för att träna hårt.

– Jag vet själv att jämfört med kampsporten som är en otroligt hård träning så är träningen inom fotboll ingenting. Kampsporten kräver en otroligt hård och stark disciplin och jag är övertygad att den har satt en positiv prägel på Isac. Jag har personligen aldrig stött på en mer dedikerad och träningsvillig spelare genom mina 14 år som tränare, det är en fördel och en stor orsak till varför han i dag spelar i Bundesliga.

Jämförs med Gyökeres, Haaland och Sørloth

Gyökeres har med sin buffliga spelstil på topp tagit sig hela vägen till Englands bästa lag Arsenal där han i våras vann Premier League och så när även kammade hem Champions League-titeln (finalförlust på straffar mot PSG).

I Manchester City är Erling Braut Haaland den stora stjärnan och i Atlético Madrid öser norske landsmannen Alexander Sørloth in mål.

Jägerstig sätter Lidberg i samma fack som de tre skandinaviska världsanfallarna när det kommer till spelstil.

– Lidberg passar in i samma mall. Trenden vi ser som kommer fram är anfallsspelare som är kraftfulla med en otroligt bra fysik. Samtliga spelarna har en utpräglad fysik kombinerat med en vältajmad positionering. De läser och förutser spelet som ger avtryck i deras offensiva löpningar och i spelet innanför boxen för att komma till målchans. Utöver det har samtliga ett målsinne av absoluta världsklass. Gör du inte mål, ja då är det svårt att vara anfallare. Din uppgift och roll som anfallare är i första hand att göra mål, säger Jägerstig och fortsätter:

– De alla spelarna saknar dock ett mer bildat spel med bollen. Spelarna är relativt begränsade med boll, specifikt Haaland som har svårt att skapa något med bollen. Det här är kanske en trend som jag inte förutsåg för tio år sedan, då namn som exempelvis Robin Van Persie och Zlatan Ibrahimovic var betydligt mer kompletta i spelet med boll.

