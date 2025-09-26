Häcken-stjärnans framtidssvar: ”Många olika faktorer”

Simon Gustafsons kontrakt med BK Häcken går ut efter den här säsongen.

Frågan nog många ställer sig är ifall stjärnan vill förlänga – eller gå för ett nytt utlandsäventyr.

– Jag vet inte, jag har inte riktigt utvärderat det ännu, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Simon Gustafson vände hem till BK Häcken sommaren 2022 och blev då svensk mästare Hisingeklubben.

Året därpå bärgades nästa titel då Häcken tog hem Svenska cupen och hösten efter cuptiteln blev det spel i Europa League.

30-åringen har med andra ord uppnått mycket klubben han gjorde allsvensk debut i redan 2013, men frågan är vad som väntar härnäst för Häcken-kaptenen.

Hans kontrakt med Hisingeklubben går nämligen ut vid årsskiftet. För FotbollDirekt berättar han att man har en dialog men att det inte är prio just nu med tanke på klubbens tabelläge.

– Man kan väl säga att vi har en dialog som är bra och som har pågått under en längre tid. Fokuset just nu ligger egentligen på nuet och nästa match, sedan tar vi det därifrån. Det är status, säger Simon Gustafson till FotbollDirekt.

Om du ändå personligen har någon förhoppning, är det att helst då att stanna kvar på hemmaplan eller skulle du vilja studsa utomlands igen?

– Jag vet inte, jag har inte riktigt utvärderat det ännu. Det finns många olika faktorer som spelar in i det, så svårt att uttala mig på något jätteroligt sätt kring det. Jag får avvakta med det svaret och ta det längre fram.

Den här säsongen står den 30-årige mittfältaren noterad för tre mål och två assist på 17 matcher i allsvenskan.