Hakim Ziyech uppges vara klar för ny klubb

Den förre Chelsea– och Ajax-spelaren Hakim Ziyech har varit klubblös sedan den förra säsongen.

Nu skriver transfergurun Fabrizio Romano att 32-åringen har hittat en ny klubb.

Detta i form av Wydad Casablanca.

Foto: Bildbyrån

Det var efter den förra säsongen som Hakim Ziyech, 32, lämnade den qatariska klubben Al-Duhail.

Sedan dess har marockanen gått klubblös – fram till nu.

Får man tro rapporterna från transfergurun Fabrizio Romano har Ziyech gjort klart för Wydad Casablanca – i Marocko.

Den förre Premier League-stjärnan har gjort 64 landskamper för Marocko – men aldrig spelat för en klubb i sitt hemland.

Förutom Chelsea, Ajax och Al-Duhail har Hakim Ziyech spelat för Galatasaray och Twente.