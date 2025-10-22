Hakim Ziyech uppges vara klar för ny klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Den förre Chelsea– och Ajax-spelaren Hakim Ziyech har varit klubblös sedan den förra säsongen.
Nu skriver transfergurun Fabrizio Romano att 32-åringen har hittat en ny klubb.
Detta i form av Wydad Casablanca.
Det var efter den förra säsongen som Hakim Ziyech, 32, lämnade den qatariska klubben Al-Duhail.
Sedan dess har marockanen gått klubblös – fram till nu.
Får man tro rapporterna från transfergurun Fabrizio Romano har Ziyech gjort klart för Wydad Casablanca – i Marocko.
Den förre Premier League-stjärnan har gjort 64 landskamper för Marocko – men aldrig spelat för en klubb i sitt hemland.
Förutom Chelsea, Ajax och Al-Duhail har Hakim Ziyech spelat för Galatasaray och Twente.
Den här artikeln handlar om: