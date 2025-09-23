Hammarby meddelar: Djukanovic återvänder inte i vinter

Viktor Djukanovic är för närvarande utlånad till slovakiska Dunajska Streda.

Till vintern löper hans låneavtal ut – men montenegrinen kommer inte att återvända till Hammarby då.

– Som läget är nu anser vi att det bästa för honom och för oss är att han stannar kvar ytterligare ett halvår, säger Mikael Hjelmberg.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Viktor Djukanovic, 21, lämnade Hammarby för ett utlån till belgiska Standard Liège.

Detta för att, i februari 2025, byta Belgien mot Slovakien och ett nytt lån. Detta i Dunajska Streda som han skulle ha tillhört till slutet av 2025.

Så kommer det dock inte att bli – men yttern kommer inte heller att vända hem till Hammarby. Detta då Bajen, på sin hemsida, meddelar att Djukanovic lån med den slovakiska klubben förlängs.

Detta fram till sommaren 2026.

– Victor har gjort bra ifrån sig i Dunajska Streda, och vi följer självklar hans framfart där. Som läget är nu anser vi att det bästa för honom och för oss är att han stannar kvar ytterligare ett halvår där och fortsätter att få matchning där, så tar vi ett nytt beslut under våren 2026, säger Hammarbys sportchef, Mikael Hjelmberg i ett uttalande.

Med Dunajska Streda har Djukanovic gjort tre mål på sju matcher i den slovakiska ligan denna säsong.








