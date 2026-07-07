Här dyker MFF-ryktet upp på träning

Aasmund Björkan ser ut att följa med Gaute Helstrup till Malmö FF.

På tisdagens träning var den assisterande tränaren på plats.

Foto: Alamy

Malmö FF har hittat sin nya huvudtränare i den 50-åriga norrmannen Gaute Helstrup. Coachen kommer senast från en roll som assisterande tränare i det norska succélaget Bodø/Glimt och är sedan i förra veckan ny MFF-tränare.

Enligt den norska lokaltidningen Avisa Nordland vill Helstrup plocka med sig Bodø/Glimt-assisterande tränaren Aasmund Björkan, 53. Och den nya huvudtränaren verkar få som han vill.

På plats i Malmö

Under tisdagen var nämligen Björkan på plats på plats på Malmö FF:s träning. Han hade till och med på sig MFF-kläder.

Åsmund Bjørkan och Gaute Helstrup. Foto: Alamy

Åsmund Bjørkan. Foto: Alamy

Malmö FF har inte än presenterat Aasmund Björkan som ny assisterande tränare officiellt.