Här dyker MFF-ryktet upp på träning
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Aasmund Björkan ser ut att följa med Gaute Helstrup till Malmö FF.
På tisdagens träning var den assisterande tränaren på plats.
Malmö FF har hittat sin nya huvudtränare i den 50-åriga norrmannen Gaute Helstrup. Coachen kommer senast från en roll som assisterande tränare i det norska succélaget Bodø/Glimt och är sedan i förra veckan ny MFF-tränare.
Enligt den norska lokaltidningen Avisa Nordland vill Helstrup plocka med sig Bodø/Glimt-assisterande tränaren Aasmund Björkan, 53. Och den nya huvudtränaren verkar få som han vill.
På plats i Malmö
Under tisdagen var nämligen Björkan på plats på plats på Malmö FF:s träning. Han hade till och med på sig MFF-kläder.
Malmö FF har inte än presenterat Aasmund Björkan som ny assisterande tränare officiellt.
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