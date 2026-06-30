Bekräftat: Han blir ny MFF-tränare

Malmö FF har sin nya tränare.

Gaute Helstrup tar över himmelsblått.

– Gaute Helstrup är en tränare som står för den fotboll vi i Malmö FF vill spela, säger sportchefen Philip Berglund.

Gaute Helstrup. Foto: Bildbyrån

Det har varit på gång ett bra tag men nu står det till sist klart att Malmö FF har hittat sin nya huvudtränare. Valet faller på den 50-åriga norrmannen Gaute Helstrup som senast kommer från en roll som assisterande tränare i det norska succélaget Bodø/Glimt.

MFF meddelar att Helstrup inleder sin tjänst i himmelsblått på torsdag och kommer att leda laget i återstarten mot Degerfors på lördag.

– Gaute Helstrup är en tränare som står för den fotboll vi i Malmö FF vill spela. Det är en dynamisk, intensiv och pressande fotboll som stämmer överens med den identitet vi vill gå mot. Han kommer att bidra med en utvecklande träningsvardag och har också varit skicklig på att utveckla unga spelare, säger nye sportchefen Philip Berglund i ett uttalande.

Välkommen Gaute. 👋 🇳🇴



Gaute Helstrup är ny huvudtränare i Malmö FF.https://t.co/ZO7Y9EeBrY pic.twitter.com/ZDv1jMZuU8 — Malmö FF (@Malmo_FF) June 30, 2026

Tränarens första ord

I samma uttalande säger Gaute Helstrup sina första ord som ny tränare för Malmö FF.

– Jag vill att vi spelar ett modigt och tydligt spel där vi tar initiativet, både med och utan boll. För mig handlar det om att ha modet att sätta sin prägel på matcherna, oavsett motstånd. Att ta kommandot kan se olika ut beroende på vem man möter, men ambitionen ska alltid vara densamma.

Enligt tidigare medieuppgifter var det den tidigare Saint-Étienne-tränaren Eirik Horneland som var Malmö FF:s huvudspår i tränarjakten. Rekryteringen föll däremot igenom av personliga skäl.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har MFF även varit i möte med den tidigare Elfsborg-managern Jimmy Thelin om uppdraget. Parterna har varit i intervju med Malmö blev inte imponerade av Thelins vision av det nya MFF.