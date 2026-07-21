Här lämnar stjärnan Sevilla för spel i Serie A

Han gjorde succé i Sevilla den gångna säsongen.

Nu är Akor Adams förlorad.

I Spanien syns det när nigerianen lämnar Andalusien för att sätta sig på ett flyg till Venedig för att skriva på för storsatsande Serie A-nykomlingen Venezia.

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Under debutsäsongen i Sevilla slog Akor Adams till med tio mål den gångna La Liga-säsongen, detta i ett Sevilla som kämpade för överlevnad i spanska högstaligan.

Men det blir bara en säsong i den storklubben som haft ett par tunga La Liga-säsonger sedan Europa League-titeln 2023. Det har på sistone skrivits om att storsatsande Venezia värvar nigerianen för omkring 200 miljoner svenska kronor.

Nu har spanska Zona Mixta publicerat ett klipp när anfallaren kommer ur taxin för att ta flyget till Italien för att skriva på för Venezia som redan den här sommaren värvat Valencias portugisiske högerback Thierry Correia och som fortsatt har den ecuadorianska landslagsstjärnan John Yeboah i laget.

26-årige Adams har gjort sex landslagsmål på 15 framträdanden i den nigerianska A-landslagströjan.