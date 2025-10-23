Har två gånger om försökt köpa loss Haksabanovic 

Malmö FF mot Dinamo Zagreb och stor uppmärksamhet riktas från den kroatiska sidan mot Sead Haksabanovic.

Nyhetssajten Germaniak hävdar nu att Dinamo flera gånger genom åren har försökt köpa loss svensken.

Foto: Bildbyrån

Det är toppen mot botten i kvällens Europa League. Malmö går upp mot serieledarna Dinamo Zagreb som så här långt har slagit både Fenerbahce och Maccabi Tel Aviv.

När det kommer till det som väntar på Eleda stadion så är det framförallt Sead Haksabanovic namn som ringas in av media nere på Balkan. Den 26-årige mittfältaren ses som det stora hotet i ett knäande MFF.

Den kroatiska sajten Germaniak uppger även att det stundande Malmö-motståndet vid flera tillfällen genom åren har varit ute efter just Haksabanovic

Den första gången ska ha varit när han 2020 lämnade West Ham för IFK Norrköping och ett annat tillfälle handlar om ett par år senare när han gick till skotska Celtic. Den gången uppges kroaterna till sist, enligt FotbollDirekts uppgifter, ha backat för priset som drog i väg på 35 miljoner kronor.

Sead Haksabanovic står den här säsongen noterad för tre mål och en assist på 26 matcher i Malmö FF.