Beskedet: Bundesliga-spelare tränar med KFF

David Dreo är på plats hos Kalmar FF.

Forwarden provtränar med klubben i veckan.

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Flera Kalmar FF-spelare ryktas bort. Både Charles Sagoe Jr och Carl Gustafsson kopplas ihop med andra klubbar.

Samtidigt meddelar KFF att de har en provspelare på plats. Det är Augsburg-anfallaren David Dreo som kommer att träna med klubben denna vecka.

– Det är en spelare som vi har fått möjligheten att titta närmare på i vår miljö. David är en stor och stark forward som kommer att göra sin första träning med oss under måndagen. Därefter kommer han att vara här och träna med laget fram till torsdag, säger Mats Winblad, sportchef Kalmar FF, på klubbens hemsida.

Aftonbladet har tidigare rapporterat att Kalmar kommer att utvärdera Dreo för en möjlig affär med Augsburg.

Dreo har främst spelat med Bundesliga-klubbens andralag. Hans avtal sträcker sig till sommaren 2029.