Harun Ibrahim bekräftar – lämnar Gais

Intresset kring Harun Ibrahim har rapporterats vara stort.

Nu bekräftar Gais-stjärnan att han kommer att lämna.

– Det är blandade känslor men det är kul och jag ser fram emot vad som komma skall, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Harun Ibrahim har stått för en mycket fin säsong i Gais och det har ryktats en hel del kring Gais-stjärnan.

Klubbar som Oxford och Queens Park Rangers har nämnts, men även Sharjah från Förenade Arabemiraten.

Var Ibrahim kommer att hamna återstår att se, men han avslöjar nu själv att han kommer att lämna Gais.

Totalt den här säsongen står han noterad för tre mål på 18 matcher i allsvenskan.