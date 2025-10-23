Hasse Larsson bekräftar ”hemlig” försäljning

En till Mjällby-försäljning är klar.

Det avslöjar sportchef Hasse Larsson.

– Det är en till som egentligen är uppköpt, säger han till BLT.

Foto: Bildbyrån

Som bekant så är Noel Törnqvist såld av Mjällby AIF och målvakten ansluter till Serie A-klubben Como efter säsongen.

Nu avslöjar sportchef Hasse Larsson att de färska svenska mästarna Mjällby AIF har ytterligare en spelare som är såld.

– Det är en till som egentligen är uppköpt, som inte är officiell ännu, säger sportchefen till BLT.

Lokaltidningen ber sportchefen att utveckla kring den hemliga försäljningen:

– Det kan bli så ja, men det blir inte officiellt förrän fram på nyåret, tror jag, säger han.

Mjällby är som sagt färska svenska mästare, men tre omgångar återstår och härnäst väntar möte med IFK Norrköping på hemmaplan för Maif.