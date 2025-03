Hjelmberg: ”Helt uteslutet med en värvning är det inte”

Jacob Ortmark ryktats ha besökt Hammarby under måndagen för en potentiell övergång.

Sportchef Mikael Hjelmberg menar att en värvning innan fönstret stänger inte är helt otänkbart.

– Det är några timmar kvar på fönstret. Helt uteslutet med en värvning är det inte, säger han till Expressen.

Ett drygt dygn återstår innan det svenska vinterfönstret stänger. För Hammarbys del kan det fortsatt hända grejer, åtminstone sett till spelare in.



Tidigare under måndagen rapporterade Sportbladet om att IFK Norrköpings Jacob Ortmark har varit och besökt Hammarby för att eventuellt iklä sig den grönvita tröjan. Tidningen menade även att parterna närmar sig en lösning och att ”en del” talar för att övergången blir klar innan fönstret stänger.



Oaktat Ortmarks vara eller icke vara i Hammarby menar sportchef Mikael Hjelmberg att det kan hända saker innan fönstret stänger.



– Det är några timmar kvar på fönstret. Helt uteslutet med en värvning är det inte. Det viktigaste är att vi fattar kloka beslut. Det skulle kunna vara att vi stänger igen fönstret och kör med det vi har, det är vi trygga med, men det skulle också kunna vara att vi tittar på att bredda konkurrens litegrann, säger Hjelmberg till Expressen.



Att Hammarby undersöker möjligheterna att plocka in en spelare på det centrala mittfältet ser inte Hjelmberg som otänkbart.



– Det är en rimlig slutsats att dra.



Mer kring det potentiella nyförvärvet vill han dock inte säga i nuläget.



– Nej, det kan jag inte göra än för vi vet inte om vi kommer gå för honom eller inte. Så, i dagsläget finns det inte så mycket mer att säga än att vi har några timmar på oss, avslutar sportchefen.



Jacob Ortmark har spelat i IFK Norrköping sedan vintern 2022 och står noterad för 58 matcher, åtta mål och tre assist i klubben. Han har kontrakt med ”Peking” till och med slutet av 2025.

