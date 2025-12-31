Højlund om United-avskedet: ”Inte en del av planen”

Rasmus Højlund var kritiserad i Manchester United.

Nu öppnar han upp om när han lämnade Premier League-klubben.

– Det var ett bra steg för mig, säger han i en intervju med Sports Illustrated.

Foto: Alamy

Rasmus Højlund blev hackkycklingen i Manchester United. Anfallaren var ifrågasatt för hans poängproduktion och i somras lämnade han England och återvände till Italien.

I en intervju med magasinet Sports Illustrated öppnar dansken om flytten från United till Napoli.

– United gjorde det klart för mig att jag inte var en del av planen för den kommande säsongen, utan europeisk fotboll och den sortens saker, säger han till Sports Illustrated och fortsätter:

– Jag är ung, jag måste spela fotboll, och av den anledningen tror jag att det var en bra möjlighet för mig.

Højlund har fått en flygande start på sin tid i Napoli. Anfallaren noteras för sju mål och tre framspel på 19 tävlingsmatcher och menar att beslutet att flytta var bra.

– Napoli såg en möjlighet att gå och hämta mig och så fort jag hörde intresset från dem gjorde jag det ganska tydligt för mitt läger och för människorna runt omkring att jag bara ville gå dit, säger Højlund och avslutar:

– Jag tror att vi båda var ganska tydliga med att det var ett bra steg för mig.