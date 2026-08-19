Huggsexa om colombianska VM-succén i Premier League

Han gjorde två mål i VM-gruppspelet som ytterback.

Nu jagas av Daniel Muñoz av såväl Tottenham, Everton och Nottingham Forest.

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Det var i januari 2024 som Daniel Muñoz bytte belgiska Genk mot Crystal Palace i Premier League.

Sedan dess har colombianen gjort sig ett namn i engelska högstaligan och enligt Diario AS Colombia jagas han nu av Premier League-konkurrenterna Tottenham, Everton och Nottingham Forest.

Högerbacken, som i sommarens VM gjorde mål i två matcher på raken i gruppspelet, ska själv vara öppen för flytt från Palace innan sommarfönstret stänger.