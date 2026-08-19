Huggsexa om colombianska VM-succén i Premier League
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Han gjorde två mål i VM-gruppspelet som ytterback.
Nu jagas av Daniel Muñoz av såväl Tottenham, Everton och Nottingham Forest.
Det var i januari 2024 som Daniel Muñoz bytte belgiska Genk mot Crystal Palace i Premier League.
Sedan dess har colombianen gjort sig ett namn i engelska högstaligan och enligt Diario AS Colombia jagas han nu av Premier League-konkurrenterna Tottenham, Everton och Nottingham Forest.
Högerbacken, som i sommarens VM gjorde mål i två matcher på raken i gruppspelet, ska själv vara öppen för flytt från Palace innan sommarfönstret stänger.
Den här artikeln handlar om: