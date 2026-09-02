Hulls galna transferfönster – har värvat 18 (!) spelare
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Hull City lättade på lädret i sommarens transferfönster.
PL-nykomlingen har värvat totalt 18 spelare.
Hull City slog på den stora trumman inför återkomsten till Premier League.
Under sommarens transferfönster värvades bland annat Mjällby-stjärnan Elliot Stroud. Utöver landslagssvensken köptes 17 nya spelare.
Under deadline day slutförde Hull värvning nummer 18 i Olympiakos-mittfältaren Christos Mouzakitis. Kontraktet med den engelska klubben sträcker sig till sommaren 2031.
Hulls dyraste värvning i sommar uppges vara Nobel Mendy som ansluter från Rayo Vallecano för 21 miljoner pund (274 miljoner kronor). Totalt har klubben spenderat nästan två miljarder kronor på alla värvningar i sommar.
Hull har fått en perfekt start på ligasäsongen efter att ha besegrat både Manchester United och Coventry.
Hulls sommar-värvningar 2026
Lucas Gourna-Douath, Konstantinos Tzolakis, Brooke Norton-Cuffy, Mohammed-Ali Cho, Christos Mouzakitis, Hidemasa Morita, Lucas Herrington, Jens Hjertø-Dahl, Óscar Zambrano, Tim Iroegbunam, Sorba Thomas, Nobel Mendy, Jack Butland, Joe Gelhardt, Matt Targett, Elliot Stroud, Robinio Vaz och Ilyas Ansa.
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