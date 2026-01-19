IK Oddevold testar flera spelare

IK Oddevold meddelar nu att man har flera provspelare på plats.

Spelarna det rör sig om är Lukas Lindholm Corner, Noah Lundstedt, Dominic Wooldridge, Gustav Arvidsson och Mirza Hasanbegovic.

Foto: Bildbyrån

Truppbyggen för våra klubbar pågår för fullt och superettan-klubben IK Oddevold meddelar denna måndag att man testar fem provspelare.

Lukas Lindholm Corner, Noah Lundstedt, Dominic Wooldridge, Gustav Arvidsson och Mirza Hasanbegovic kommer alla att träna med Uddevalla-klubben under veckan.

”Denna veckan har vi hela fem provspelare på plats på Thordéngården med både försvarare, mittfältare och anfallare”, skriver klubben via sin hemsida.

Wooldridge och Arvidsson är försvarare, Lundstedt är mittfältare medan Lindholm Corner och Hasanbegovic är anfallare.