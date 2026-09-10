Isaac Kiese Thelin klar för österrikisk klubb

Isaac Kiese Thelin fortsätter karriären i Österrike.

SV Ried meddelar att svensken kritat på ett avtal med klubben.

– Han tillför den erfarenhet vi sökt och kommer att höja kraven i omklädningsrummet, säger sportchefen Lukas Brandl.

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Isaac Kiese Thelin har varit utan klubb sedan han lämnade japanska Urawa Red Diamonds tidigare i sommar. Nu står det klart att anfallaren återvänder till Europa.

Ny address blir SV Ried, som i dagsläget ligger nia i den österrikiska högstaligan. Kiese Thelin har skrivit på ett kontrakt till 2028.

– Jag vill visa upp mig så bra som möjligt här i Ried och hjälpa laget så mycket jag kan på planen. När jag fick höra om Rieds intresse tittade jag på några matcher. Det är en intressant liga. Med Malmö har jag redan spelat mot Salzburg. Det har funnits många talangfulla spelare som har gått från den här ligan till stora klubbar i Europa, säger 34-åringen i ett uttalande.

Rieds sportchef Lukas Brandl ser svensken som ett nödvändigt tillskott i truppen.

– Isaacs meritlista talar för sig själv. Han tillför den erfarenhet vi sökt och kommer att höja kraven i omklädningsrummet, säger han.

Isaac Kiese Thelin är därmed klar för sin elfte klubb i seniorkarriären. Anfallaren slog igenom i Malmö FF 2014 och har därefter representerat klubben i ytterligare två sejourer. Det har även blivit spel i lag som Bayer Leverkusen, Anderlecht och Bordeaux.

Anfallaren är noterad för 33 landskamper för Sverige och han representerade blågult i VM 2018. Han var även en viktig kugge i det U21-landslag som vann EM-guld 2015.