Italiensk media: Monaco kan bryta med Pogba
Paul Pogba har spelat för AS Monaco sedan i somras.
Nu kan han vara på väg bort.
Enligt La Gazzetta dello Sport undersöker Ligue 1-klubben möjligheterna att bryta med fransmannen.
Efter en två år lång dopningsavstängning skrev Paul Pogba på för AS Monaco under sommaren.
Sedan dess har den 32-årige mittfältaren endast gjort tre framträdanden på totalt 30 minuter för Ligue 1-klubben och dragits med en del skadebekymmer.
Nu kan också tiden i Furstendömet vara över. Lyssnar man till italienska La Gazzetta dello Sport undersöker Monaco möjligheterna att bryta med Pogba – efter ett halvår.
Paul Pogbas kontrakt med Monaco sträcker sig till 2027. Nu kan det dock bli tal om ett nytt äventyr för den skandalomsusade spelaren.
🚨 Monaco are expected to explore opportunities to part ways with midfielder Paul Pogba.
His contract is supposed to run until the summer of 2027, but his return hasn’t gone as initially hoped.
He’s only played 30 minutes of football since coming back from a drug ban.… pic.twitter.com/ESvFue6jJy
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 27, 2026
