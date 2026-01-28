Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Italiensk media: Monaco kan bryta med Pogba

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Paul Pogba har spelat för AS Monaco sedan i somras.
Nu kan han vara på väg bort.
Enligt La Gazzetta dello Sport undersöker Ligue 1-klubben möjligheterna att bryta med fransmannen.

Foto: Alamy

Efter en två år lång dopningsavstängning skrev Paul Pogba på för AS Monaco under sommaren.

Sedan dess har den 32-årige mittfältaren endast gjort tre framträdanden på totalt 30 minuter för Ligue 1-klubben och dragits med en del skadebekymmer.

Nu kan också tiden i Furstendömet vara över. Lyssnar man till italienska La Gazzetta dello Sport undersöker Monaco möjligheterna att bryta med Pogba – efter ett halvår.

Paul Pogbas kontrakt med Monaco sträcker sig till 2027. Nu kan det dock bli tal om ett nytt äventyr för den skandalomsusade spelaren.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt