Italiensk media: Monaco kan bryta med Pogba

Paul Pogba har spelat för AS Monaco sedan i somras.

Nu kan han vara på väg bort.

Enligt La Gazzetta dello Sport undersöker Ligue 1-klubben möjligheterna att bryta med fransmannen.

Foto: Alamy

Efter en två år lång dopningsavstängning skrev Paul Pogba på för AS Monaco under sommaren.

Sedan dess har den 32-årige mittfältaren endast gjort tre framträdanden på totalt 30 minuter för Ligue 1-klubben och dragits med en del skadebekymmer.

Nu kan också tiden i Furstendömet vara över. Lyssnar man till italienska La Gazzetta dello Sport undersöker Monaco möjligheterna att bryta med Pogba – efter ett halvår.

Paul Pogbas kontrakt med Monaco sträcker sig till 2027. Nu kan det dock bli tal om ett nytt äventyr för den skandalomsusade spelaren.