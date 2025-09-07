Italienska uppgifter: Två klubbar jagade Khéphren Thuram

Han spelade så gott som alla matcher för Juventus förra säsongen.

Det innebar att Khéphren Thuram drog till sig intresse från andra klubbar.

En av dessa ska ha varit en ”europeisk toppklubb”, enligt transferjournalisten Nicolò Schira.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Khéphren Thuram, 24, lämnade OGC Nice för Juventus.

Thuram, som är son till Lillian Thuram och bror till Marcus Thuram i Inter – gjorde en fin debutsäsong för ”den gamla damen” då han spelade hela 51 matcher i vilka det blev fem mål och åtta assist.

Det innebar i sin tur till att mittfältaren drog till sig intresse från annat håll under sommarens transferfönster, enligt Nicolò Schira.

Han skriver nämligen att en klubb Saudiarabien hörde sig för kring 24-åringen samt en ”europeisk toppklubb”. Båda intressenterna fick dock ett blankt nej från Juventus som anses värdera sin mittfältare högt och inte har några planer på att släppa honom. Vilka klubbar det handlar om framgår inte av uppgifterna.

Khéphren Thurams kontrakt med Serie A-klubben sträcker sig fram till sommaren 2029.



