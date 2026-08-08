Klart: Middlesbrough värvar målvakt från Manchester United

Kim Hellberg och Middlesbrough förstärker truppen.

De tar in den 22-årige målvakten, Radek Vitik, från Manchester United.

– Det känns fantastiskt att vara här, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

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Kim Hellberg och hans Middlesbrough fick en drömstart på tävlingssäsongen.

”Boro” besegrade Wrexham med 1–0 och tog sig vidare i den engelska ligacupen. Nu kommer ytterligare ett glädjebesked för Hellberg.

Middlesbrough värvar Radek Vitik från Manchester United.

Enligt uppgifterna landar den garanterade övergångssumman på omkring 90 miljoner kronor. Affären kan dessutom växa med ytterligare 90 miljoner genom prestationsbaserade bonusar.

Manchester United har samtidigt säkrat en återköpsklausul samt en vidareförsäljningsprocent.

Den 22-årige målvakten tillbringade den gångna säsongen på lån hos Championship-konkurrenten Bristol City. Där utsågs Vitik till klubbens bästa spelare för säsongen.

– Det känns fantastiskt att vara här. Det här är en ny utmaning för mig och jag är verkligen väldigt glad över att vara Boro-spelare. Projektet här är väldigt imponerande, eftersom man tydligt kan se ambitionerna och vart klubben vill nå, säger Vitik till Middlesbrough hemsida.