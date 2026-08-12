Uppgifter: VM-stjärnan lämnar Spurs – för Inter

Djed Spence lämnar Tottenham Hotspur.

Den engelske landslagsmannen är överens med Inter, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

I somras VM-debuterade Djed Spence för England. Landslaget tog sig hela vägen till en semifinal och det slutade med en bronsmedalj.

Till vardags tillhör Spence Tottenham Hotspur – men ser nu ut att lämna.

Enligt sillygurun Fabrizio Romano är ytterbacken överens med den italienska jätten Inter. Affären uppges landa på 31,5 miljoner euro (cirka 346 miljoner kronor).

Djed Spence noterades för 30 ligaframträdanden i Spurs förra säsongen.