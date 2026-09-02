JUST NU: Blåvitt stormar mot gruppspel

BK Olympic tar emot IFK Göteborg.

Vinnaren får en plats i svenska cupens gruppspel.

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BK Olympic och Blåvitt möts i kampen om en gruppspels plats i svenska cupen.

IFK Göteborg fick en drömstart. Redan efter sju minuter slog nyförvärvet Alexander Simmelhack, som anslöt till klubben i måndags, till med sitt första mål i Blåvitt-tröjan.

Göteborg utökade sedan ledningen till 2–0 genom Felix Eriksson, som bjöd på ett skott från distans.

Matchen pågår!

Startelvor:

Olympic: Persson – Stern, Nilsson, Andersson, Oluwaseun Dovi, Robert, Karlin, Blessing Ejimole, Khattab, Sundgren, Björninger.

IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Fasth, Bager, Saidu – Kruse, Månsson, Heintz – Zugelj, Simmelhack, Bergmark Wiberg.