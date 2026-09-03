Officiellt: Kevin Filling förlänger med AIK

Kevin Filling stannar i AIK.

Den 17-årige forwarden har kritat på ett avtal till 2029.

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Kevin Filling gjorde A-lagsdebut i AIK för drygt ett år sedan. Den här säsongen har den 17-årige talangen gjort 18 framträdanden varav 13 från start.

Det har tidigare ryktats om intresse från olika utländska klubbar samtidigt som det även ska ha funnits ett nytt AIK-avtal på bordet.

Nu meddelar ”Gnaget” att forwarden förlänger kontraktet till och med 2029.

– Det känns otroligt kul att kunna förlänga kontraktet och fortsätta den här resan. Jag är tacksam över att få vara en del av AIK-familjen och för förtroendet. Nu ser jag fram emot att fortsätta utvecklas och skapa ännu fler fina minnen tillsammans, säger Kevin Filling på AIK:s hemsida.

AIK Fotbolls rekryteringschef Miika Takkula:

– Vi är mycket glada över att ha kommit överens om en kontraktsförlängning med Kevin. Han har verkligen imponerat på mig med sin arbetsmoral och sitt engagemang. Kevin har utvecklats väl under den gångna säsongen och kämpat sig till en plats i startelvan allt eftersom säsongen har fortskridit. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen som Kevin kan göra i vår miljö.

Filling noteras för sex mål och fyra assist på 31 matcher i ”Gnaget”.