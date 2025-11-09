Han lämnar AIK – men frågan är om det verkligen blir det sista vi ser av John Guidetti som spelare denna söndag?

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns flera utländska klubbar med intresse för Guidetti.

– Det stämmer. Det finns flera alternativ om jag vill välja att fortsätta, säger han till FD.

En stor karriär kan få sitt slut i dag.

John Guidetti lämnar AIK efter mötet med Halmstad och vad som händer sedan är osäkert för den 33-årige anfallaren.

Tar det slut – eller finns det ett liv efter AIK? Det kan det göra.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt så finns det klubbar både i Sverige – och internationellt – både i och utanför Europa – som visar intresse.

– Det stämmer att det finns både utländska och svenska klubbar som har intresse av mig som spelare och som gör att det finns alternativ om jag skulle vilja fortsätta att göra det jag alltid har älskat att göra, att spela fotboll, säger Guidetti till FD.

Frågan är nu om det trots allt finns ytterligare ett kapitel för Guidetti att skriva?

– Just nu handlar 100 procent av mitt fokus om att vi verkligen, alltså verkligen, tar våra tre poäng mot Halmstad och att jag förhoppningsvis får vara involverad och bidra till chansen om ett Europaspel, säger Guidetti och fortsätter:

– Jag vet vilken nivå jag har i mig nu när jag är skadefri. Ja, jag är lika bra nu som i våras när jag fick speltid och vi ändå ledde hela serien, säger han.

När tar du beslutet om vad som händer i din framtid efter AIK?

– Det vet ingen, inte ens jag själv. Skriv att jag kan ju, som sagt välja att fortsätta spela i en ny klubb – om jag vill.

– Ja, det känns förstås bra att det finns alternativ att välja på. Men jag vill vänta med att säga någonting alls om framtiden, Sedan måste jag prata igenom allt noga med min familj först så får vi ser var det faktiskt landar till slut.

Tiden i AIK har inte bjudit på så mycket speltid, men han känner sig ändå trots det stark.

– Jag vet vilken nivå jag har i mig när jag är skadefri och och får speltid i matcherna. Då kan jag bidra – så som jag gjorde under vår säsongen när vi ju ändå faktiskt ledde hela ligan.

Från vilka länder kommer klubbarna som visar intresse?

– Det vill jag inte kommentera i det här läget. Men jag har faktiskt alltid haft en hemlig dröm om att få spela fotboll i Brasilien. När jag började spela fotboll så var brassarna bäst i världen och pappas morfar kom därifrån och det har liksom alltid känts som det finns en connection som en del av mina rötter, säger han och utvecklar resonemanget.

– Så även om jag inte längre är aktuell för spel på någon högsta nivå där borta så är det ändå en gammal kär pojkdröm som finns kvar inne i mig om att få spela på ytterligare en tredje kontinent. De gäller att hålla drömmar levande, avslutar John Guidetti med ett leende.