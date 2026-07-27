Klart: Kofi Asare till Trelleborg

Kofi Asare återvänder till Sverige.

24-åringen har presenterats av Trelleborgs FF.

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Kofi Asare, 24, har tillbringat 2026 i litauiska Banga Gargždai. Yttern lämnade klubben för drygt en vecka sedan och nu återvänder han till svensk fotboll.

Asare har presenterats av Trelleborgs FF.

– Det känns väldigt bra att ha skrivit på för Trelleborgs FF och jag ser verkligen fram emot att komma igång med laget. Det känns som att Trelleborg är rätt miljö för mig just nu, säger han till Trelleborgs hemsida.

Kofi Asare har ett förflutet i klubbar som Djurgårdens IF, Sandviken och Landskrona Bois.