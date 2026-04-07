Viktor Gyökeres startar mot sin gamla klubb

I dag har Viktor Gyökeres rest ner till Portugal för att möta sin gamla klubb.

Detta då Arsenal och Sporting Lissabon ställs mot varandra i kvartsfinalen av Champions League.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Efter att ha besegrat Bodø/Glimt respektive Bayer Leverkusen har Sporting Lissabon och Arsenal tagit sig till kvartsfinal i Champions League.

Under tisdagen spelas det första mötet mellan klubbarna på Estadio José Alvalade i Lissabon – där Viktor Gyökeres tillbringade två år av sin karriär innan flytten till London.

Därför blir dagens match extra speciell för svensken som möter sin gamla klubb för första gången sedan han lämnade under uppmärksammade former.

När startelvorna presenterades stod det också klart att han kommer att inleda matchen från start.

Startelvor:

Sporting: Silva: Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo – Simoes, Morita – Catamo, Trincao, Goncalves – Suarez.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Trossard.





