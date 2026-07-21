Kan kapa Romas affär – vändningen kring VM-succén

Roma sades vara nära en affär med West Ham gällande Crysencio Summerville.

Nu kan Aston Villa kapa transfern, detta enligt Talksport.

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Han var en av Nederländernas stora utropstecken i sommarens VM.

Crysencio Summerville har sedan uttåget mot Marocko i sextondelsfinalen flitigt ryktats bort från West Ham som till hösten spelar i Englands andraliga efter uttåget från Premier League.

I dagarna har det skrivits om att Roma är nära en övergång och att Serie A-klubben därmed fortsätter på det nederländska anfallsspåret i och med vintervärvningen Donyell Malen från Aston Villa som kanske var hela italienska ligans bästa spelare under våren.

Men nej, nu ser det ut att kunna bli en vändning kring Summerville. Sky Sports rapporterar att West Ham nekat både ett och två bud från Roma samtidigt som ovannämnda Europa League-vinnarna Aston Villa nu ger sig in i leken kring 24-åringen.

Enligt uppgifterna överväger Aston Vila, som till hösten spelar i Champions League, att kapa Romas affär med Summerville likt de häromdagen gjorde med schweizaren Johan Manzambi som i sista stund valde bort Newcastle för just Birmingham-klubben när han nu lämnade Bundesliga och Freiburg.