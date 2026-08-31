Känslig flytt klar – skriver på för Degerfors

Degerfors värvar i jakten på nytt kontrakt i allsvenskan.

Noel Milleskog ansluter på lån från Sirius.

– En offensiv kraft som bidrar med spets, fart och erfarenhet, menar klubbens sportchef Patrik Werner.

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Sista minuten-värvningarna avlöser varandra i allsvenskan. Degerfors meddelar nu att Noel Milleskog ansluter till klubben på lån från Sirius. Avtalet sträcker sig över resten av säsongen och innehåller även en köpoption.

– Noel är en spelare som vi haft koll på i många år och som gjort det bra på en hög nivå. Det är en offensiv kraft som bidrar med spets, fart och erfarenhet. Han gör poäng och passar väl in på den profil som vi sökt, säger Degerfors sportchef Patrik Werner.

Den 24-årige anfallaren anslöt till Sirius 2024 från Djurgården. I september 2025 ådrog han sig en skada och det skulle dröja till augusti i år innan han gjorde comeback för Uppsalalaget. Milleskog har därefter startat två raka matcher för de allsvenska serieledarna.

Anfallaren är fostrad i Degerfors ärkerival Örebro SK och noterades för 41 matcher i klubbens A-lag mellan 2021 och 2023.