Kaptenen lämnar Sevilla – kan göra oväntad flytt

Nemanja Gudelj har efter sju år i Sevilla lämnat klubben som Bosman den här sommaren.

Nu kommer uppgifter från Belgien att serben kan göra ett oväntat val och krita på för Royal Antwerp, i fjol elva i belgiska ligan.

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Efter namn som Jesus Navas och Ivan Rakitic tog Nemanja Gudelj över kaptensbindeln när de två Sevilla-ikonerna tackade för sig.

Men den här sommaren har serben gjort samma sak och lämnat klubben efter sju år.

Mittbacken med det ruggiga tillslaget på bollen som gjort honom spelbar även på centralt mittfält kommer fortsätta spela fotboll och nu som ledig spelare på marknaden letar 34-åringen ny klubb.

Men det verkar inte bli Asien, Mellanöstern eller MLS för veteranen.

I stället kommer uppgifter från Nieuwsblad Sport att Royal Antwerp FC, tabellelva i fjolårets belgiska liga, för diskussioner med Gudelj om en transfer.

Gudelj har tidigare under karriären representerat klubbar som Ajax och Sporting och även testat på ett Kina-äventyr. Det har hittills blivit 74 A-landskamper för Serbien.