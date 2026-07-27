Besara erkänner: ”Inte i toppform, känns sådär…”

STOCKHOLM. Poänglös i åtta raka matcher och bänken mot BP.

Nahir Besaras fotbollsliv har lekt mer än just nu i Hammarby.

– Det känns sådär att jag inte är i toppform, men jag kommer inte sluta jobba utan jag kommer bara jobba ännu hårdare, säger kaptenen.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Efter sitt hattrick mot Malmö FF 17 maj har Nahir Besara åtta matcher i följd gått utan vare sig mål eller assist.

Nyligen berättade han om poängsvackan inför hemmamötet med Anderlecht, där han slog tillbaka mot kritiken: ”Under hela min karriär har många tvekat på mig och min kapacitet, men jag har alltid gjort frågetecken till utropstecken. Det kommer hända igen”, sa 35-åringen.

Efter 1-1 mot belgarna vilades Besara från start i gårdagens allsvenska möte med BP, en match som även den slutade 1-1.

Frågan är hur dialogen löd att bänka fixstjärnan dagarna innan returen mot Anderlecht på belgisk mark?

– Klart det är tränarens beslut, men vi hade en diskussion och han vet vad han gör. Det är han som bestämmer, säger Besara på FD:s fråga om tränare Henrik Rydströms bänkning.

Men hade du själv sagt till inför att det var bra för att dig att inleda på bänken med tanke på Anderlecht-matchen som stundar?

– Nej inget så. Som sagt, vi hade en dialog och det är inga problem. Andra spelare förtjänar också att spela. Vi hade ett långt snack om allting.

Hur känns det nu att ändå komma mer utvilad till säsongens hittills viktigaste match på torsdag (där avancemang till Europa Leagues tredje kvalrunda står på spel)?

– Alla matcher är lika viktiga. BP-matchen var lika viktig den med.

Var den verkligen det?

– Ja, vi hade behövt vinna den matchen, det är vad det är… men det blir spännande att åka ner och möta Anderlecht, jag tror vi kan få ett bra resultat.

Vill inte tänka på guldstriden och Sirius försprång

På tal om BP-matchen, ni är nu elva poäng bakom Sirius och det kan bli 14 poäng om de vinner sin hängmatch. Hur ser du på guldstriden?

– Vi kan inte kolla på det där, vi kan bara tänka på nästa match. Sirius har gjort en otrolig säsong men vi får fokusera på vårt och nu väntar Europa på torsdag. Det är det vi får utgå ifrån.

Besara beklagar sig själv över att inte vara sitt bästa jag nu när Bajen är inne i en så viktig fas av säsongen.

– Det känns sådär att jag inte är i toppform, men jag var ändå skadad i 3-4 veckor under sommaruppehållet… Det känns lite bättre nu, säger han och fortsätter:

– När man inte är i stimmet flyter inte allt på som vanligt, men det är normalt. Jag kommer inte sluta jobba utan jag kommer bara jobba ännu hårdare för att hjälpa Hammarby att vinna matcher.